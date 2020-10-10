У "Слузі народу" заговорили про закупівлю російської вакцини від коронавірусу
Субота, 10 жовтня 2020, 08:33
Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що Україна буде зобов'язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.
Джерело: Качура в ефірі Newsone, повідомляє Liga.net
Пряма мова: "Я скажу зараз те, за що, напевно, частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян...".
"Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані закуповувати, я вважаю".
Передісторія:
- 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19 і його дочка вже зробила нею щеплення.
- З жовтня випробовувати російську вакцину від COVID-19 мали почати на білорусах.
- Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.