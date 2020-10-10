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У "Слузі народу" заговорили про закупівлю російської вакцини від коронавірусу

Субота, 10 жовтня 2020, 08:33
У Слузі народу заговорили про закупівлю російської вакцини від коронавірусу
Facebook Качури

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що Україна буде зобов'язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Джерело: Качура в ефірі Newsone, повідомляє Liga.net

Пряма мова: "Я скажу зараз те, за що, напевно, частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян...".

"Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані закуповувати, я вважаю".

Передісторія:

  • 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19 і його дочка вже зробила нею щеплення.
  • З жовтня випробовувати російську вакцину від COVID-19 мали почати на білорусах.
  • Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народукоронавірусРосіявакцинація
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