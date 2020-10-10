У "Слузі народу" заговорили про закупівлю російської вакцини від коронавірусу

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що Україна буде зобов'язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Джерело: Качура в ефірі Newsone, повідомляє Liga.net

Пряма мова: "Я скажу зараз те, за що, напевно, частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян...".

"Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані закуповувати, я вважаю".

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