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У "Слузі народу" заговорили про закупівлю російської вакцини від коронавірусу

Субота, 10 жовтня 2020, 08:33
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Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що Україна буде зобов'язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Джерело: Качура в ефірі Newsone, повідомляє Liga.net

Пряма мова: "Я скажу зараз те, за що, напевно, частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян...".

"Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані закуповувати, я вважаю".

Передісторія:

  • 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19 і його дочка вже зробила нею щеплення.
  • З жовтня випробовувати російську вакцину від COVID-19 мали почати на білорусах.
  • Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.

Теми: Слуга народукоронавірусРосіявакцинація


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