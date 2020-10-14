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Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса - МОЗ

Среда, 14 октября 2020, 22:23
Фото: gazeta.ru

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

Источник: глава Минздрава, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В мире не существует подтверждений того, что вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью. Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин - достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия (испытаний - УП) предусматривает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий - покупать или нет".

Детали: Министр отметил, что, прежде всего, нужно понимать безопасность любой вакцины и только тогда ее можно рекомендовать гражданам. Он добавил, что перед регистрацией любая вакцина должна пройти все необходимые стадии клинических испытаний.

Темы: коронавирусвакцинацияРосcияУкраинаМинздрав


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