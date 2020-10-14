Коронавірус: Італія та Австрія заявили про рекордну кількість заражень

Протягом минулої доби, 13 жовтня, рекордна кількість заражень коронавірусом від початку пандемії була зафіксована в Італії та Австрії. А в Бельгії не виключають перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях й кажуть про різке зростання смертності від Covid-19.

Джерело: DW

Деталі: Протягом доби в Італії та Австрії були зафіксовані абсолютні рекорди щодо кількості виявлених заражень коронавірусом.

За даними італійської влади, протягом доби в країні виявлено 7332 нових випадки зараження Covid-19, що є найвищим показником від початку пандемії. Напередодні у цій країні був зафіксований приріст у 5,9 тисячі інфікованих. Загальне число інфікованих в Італії сягнуло 372 799 осіб.

В Австрії число нових випадків зараження коронавірусом також сягнуло рекордної позначки - 1346 людей. Більшість нових заражень припадає на столицю Відень.

При цьому бельгійська влада побоюється перевантаження відділень інтенсивної терапії через велику кількість заражень. У Бельгії констатували, що у разі, якщо приріст нових хворих матиме такі самі темпи, як нині, то вже в середині листопада відділення інтенсивної терапії досягнуть меж своїх можливостей.

За наведеними даними, минулого тижня у бельгійські лікарні поступали у середньому щодня 152 нових пацієнти з коронавірусом, що на 80% більше, ніж тижнем раніше. Кількість щоденних смертельних випадків серед пацієнтів з COVID-19 зросла на 56%. Також зазначається, що число нових виявлених у країні випадків заражень подвоюється кожних сім днів.

За показником виявлення нових заражень COVID-19 Бельгія перебуває на другому місці після Чехії у ЄС.

Сусідні до Бельгії Нідерланди так само відчувають схожу проблему щодо загрози перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях. У парламенті країни вже наголосили, що нинішня ситуація в цьому плані значно гірша за ту, що спостерігалася під час першої хвилі пандемії. Так само законодавці Нідерландів вказують на те, що Амстердаму та Роттердаму слід закрити відділення невідкладної допомоги в лікарнях через те, що нині вони переповнені. Лікарні уже скасували сотні запланованих операцій та стаціонарних перебувань у них. Через збільшення у Нідерландах інфікувань протягом тижня до 252 на 100 тисяч населення, 13 жовтня там запроваджений частковий локдаун - уряд Нідерландів істотно посилив протиепідемічні заходи.

З аналогічною проблемою перевантаження відділень інтенсивної терапії у лікарнях можуть стикнутися й такі великі німецькі міста, як Берлін, Кельн та Гамбург, де ще до спалаху коронавірусу спостерігалися істотні проблеми з наявністю вільних місць у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо: Президент Франції Емманюель Макрон через поширення коронавірусу 14 жовтня оголосив про нові обмеження, включаючи комендантську годину у низці міст країни.