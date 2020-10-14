Коронавирус: Италия и Австрия заявили о рекордном количестве заражений

За прошедшие сутки, 13 октября, рекордное количество заражений коронавирусом с начала пандемии было зафиксировано в Италии и Австрии. А в Бельгии не исключают перегрузки отделений интенсивной терапии в больницах и говорят о резком росте смертности от Covid-19.

Источник: DW

Детали: В течение суток в Италии и Австрии были зафиксированы абсолютные рекорды по количеству выявленных заражений коронавирусом.

По данным итальянских властей, в течение суток в стране выявлено 7332 новых случая заражения Covid-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Накануне в этой стране был зафиксирован прирост в 5,9 тысячи инфицированных. Общее число инфицированных в Италии достигло 372 799 человек.

В Австрии число новых случаев заражения коронавируса также достигло рекордной отметки - 1346 человек. Большинство новых заражений приходится на столицу Вену.

При этом бельгийские власти опасаются перегрузки отделений интенсивной терапии из-за большого количества заражений. В Бельгии констатировали, что в случае, если прирост новых больных будет иметь такие же темпы, как сейчас, то уже в середине ноября отделение интенсивной терапии достигнут пределов своих возможностей.

По приведенным данным, на прошлой неделе в бельгийские больницы поступали в среднем ежедневно 152 новых пациента с коронавирусом, что на 80% больше, чем неделей ранее. Количество ежедневных смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 выросло на 56%. Также отмечается, что число новых выявленных в стране случаев заражений удваивается каждые семь дней.

По показателю выявления новых заражений COVID-19 Бельгия находится на втором месте после Чехии в ЕС.

Соседние с Бельгией Нидерланды также испытывают похожую проблему - угрозу перегрузки отделений интенсивной терапии в больницах. В парламенте страны уже отметили, что нынешняя ситуация в этом плане значительно хуже той, что наблюдалась во время первой волны пандемии. Так же законодатели Нидерландов указывают на то, что в Амстердаме и Роттердаме следует закрыть отделения неотложной помощи в больницах из-за того, что сейчас они переполнены. Больницы уже отменили сотни запланированных операций и стационарных пребываний в них. Из-за увеличения в Нидерландах инфицирования в течение недели до 252 на 100 000 населения, 13 октября там введен частичный локдаун - правительство Нидерландов существенно усилило противоэпидемические мероприятия.

С аналогичной проблемой переполнения отделений интенсивной терапии в больницах могут столкнуться и такие крупные немецкие города, как Берлин, Кельн и Гамбург, где еще до вспышки коронавируса наблюдались существенные проблемы с наличием свободных мест в отделениях интенсивной терапии.

Напомним: Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за распространения коронавируса 14 октября объявил о новых ограничениях, включая комендантский час в ряде городов страны.