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Головнокомандувач ЗСУ розповів про плани відмовитися від призову в армію

Середа, 14 жовтня 2020, 23:28
Головнокомандувач ЗСУ розповів про плани відмовитися від призову в армію

У довгостроковій перспективі в Україні має бути вибудована така система, щоб кожен громадянин міг у разі потреби захистити свій дім і свою країну, а також надати першу медичну допомогу, після цього держава зможе повністю відмовитися від призову на строкову службу.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в ефірі телеканалу "Україна"

Пряма мова: "Чи планує армія взагалі відмовлятися від призову - ви знаєте, у нас є в перспективі таке бачення. Але це може бути тільки тоді, коли в нас буде система підготовки резерву. Якщо ми створимо таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому був мінімально готовий захистити його".

Деталі: За словами Хомчака, громадяни мають навчитися надавати собі та оточуючим першу медичну допомогу в разі потреби, що має допомогти рятувати життя.

Головнокомандувач ЗСУ визнав, створення такої системи займе не один рік, але вже зараз у Збройних силах є розуміння, якою така система має бути: "такі системи потребують фінансування, підготовки кадрів, починаючи від звичайних цивільних громадян і до голів громад та вищого керівництва держави. Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності".

Він додав, що цього року було зменшено кількість призовників, зараз армія укомплектована повністю і ЗСУ вже ставить питання не просто укомплектувати ряди контрактниками, а перейти на якісно новий рівень: "Ми розуміємо, що коли буде якість, тоді буде зовсім інший підхід до виконання бойових завдань і до повсякденної діяльності, і взагалі до статусу військового".

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силиармія
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