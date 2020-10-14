Главнокомандующий ВСУ рассказал о планах отказаться от призыва в армию

В долгосрочной перспективе в Украине должна быть выстроена такая система, чтобы каждый гражданин мог в случае необходимости защитить свой дом и свою страну, а также оказать первую медицинскую помощь, после этого государство сможет полностью отказаться от призыва на срочную службу.

Источник: главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в эфире телеканала "Украина"

Прямая речь: "Планирует ли армия вообще отказываться от призыва - вы знаете, у нас есть в перспективе такое видение. Но это может быть только тогда, когда у нас будет система подготовки резерва. Если мы создадим такую ​​систему работы, чтобы каждый у своего дома был минимально готов защитить его".

Детали: По словам Хомчака, граждане должны научиться оказывать себе и окружающим первую медицинскую помощь случае необходимости, что должно помочь спасать жизни.

Главнокомандующий ВСУ признал, создание такой системы займет не один год, но уже сейчас в Вооруженных силах есть понимание, которой такая система должна быть: "Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав громад и руководства государства. Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости".

Он добавил, что в этом году было уменьшено количество призывников, сейчас армия укомплектована полностью и ВСУ уже ставит вопрос не просто укомплектовать ряды контрактниками, а перейти на качественно новый уровень: "Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военнослужащего".