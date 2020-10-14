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Рада витрачає сотні тисяч гривень на маски та дезінфектори для депутатів

Середа, 14 жовтня 2020, 23:51

За 7 місяців епідемії коронавірусу на закупівлю масок і дезінфікуючих засобів для парламенту пішло майже 700 тисяч гривень.

Джерело: апарат ВР у відповідь на запит Української правди

Деталі: Як випливає з даних, які надав апарат парламенту, Рада витрачає близько 100 тисяч гривень щомісяця на маски та дезінфікуючі засоби.

При цьому наголошується, що тести на коронавірус за рахунок апарату ВР не проводяться.

Дослівно: "За період з 1 березня по 6 жовтня 2020 року управлінням справами апарату Верховної Ради витрачено 698 309, 84 грн на закупівлю масок та дезінфікуючих засобів".

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Нагадаємо: У Верховній Раді перехворіли або хворіють на COVID-19 до 60 народних депутатів, в апараті парламенту – до 30 осіб.

Соня Лукашова, Світлана Кізілова, УП
Теми: Верховна Радакоронавірус


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