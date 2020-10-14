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Рада тратит сотни тысяч гривен на маски и дезинфекторы для депутатов

Среда, 14 октября 2020, 23:51
Рада тратит сотни тысяч гривен на маски и дезинфекторы для депутатов

За 7 месяцев эпидемии коронавируса на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламента ушло почти 700 тысяч гривен.

Источник: аппарат ВР в ответ на запрос Украинской правды

Детали: Как следует из данных, которые предоставил аппарат парламента, Рада тратит около 100 тысяч гривен ежемесячно на маски и дезинфицирующие средства.

При этом отмечается, что тесты на коронавирус за счет аппарата ВР не проводятся.

Дословно: "За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств".

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Напомним: в Верховной Раде переболели и болеют COVID-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента – до 30 человек.

Соня Лукашова, Светлана Кизилова, УП

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Темы: Верховная Радакоронавирус
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