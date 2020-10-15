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Місія ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення на Донбасі за минулу добу

Четвер, 15 жовтня 2020, 01:24

Спеціальність моніторингова місія ОБСЄ 13 жовтня не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ за 13 жовтня, опублікований 14 жовтня 

Дослівно: "Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. За попередній звітний період було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 1 таке порушення в Луганській області". 

Деталі: Востаннє, коли спостерігачі не зафіксували жодного порушення, був період із вечора 24 вересня до вечора 25 вересня. 

На ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського місія відзначила присутність людей. 

Традиційно СММ ОБСЄ стикались з обмеженнями свободи пересування. 

Що передувало: Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 12 жовтня 15 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. 

Українська правда
Теми: ДонбасОБСЄ


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