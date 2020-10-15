Місія ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення на Донбасі за минулу добу
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 13 жовтня не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ за 13 жовтня, опублікований 14 жовтня
Дослівно: "Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. За попередній звітний період було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 1 таке порушення в Луганській області".
Деталі: Востаннє, коли спостерігачі не зафіксували жодного порушення, був період із вечора 24 вересня до вечора 25 вересня.
На ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського місія відзначила присутність людей.
Традиційно СММ ОБСЄ стикались з обмеженнями свободи пересування.
Що передувало: Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 12 жовтня 15 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.