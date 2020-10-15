Миссия ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения на Донбассе за минувшие сутки

Специальность мониторинговая миссия ОБСЕ 13 октября не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Источник: отчет СММ ОБСЕ по 13 октября, опубликован 14 октября

Дословно: "Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За предыдущий отчетный период было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 1 такое нарушение в Луганской области".

Детали: Последний раз, когда наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения, был период с вечера 24 сентября по вечер 25 сентября.

На участках разведения в районах Золотого и Петровского миссия отметила присутствие людей.

Традиционно СММ ОБСЕ сталкивались с ограничениями свободы передвижения.

Что предшествовало: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 12 октября 15 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.