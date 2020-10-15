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Пандемія набирає обертів: у світі зафіксували новий антирекорд заражень

Четвер, 15 жовтня 2020, 05:40

13 жовтня у світі підтвердили понад 381 тисячу нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість виявлених заражень за добу за час пандемії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Лідерами антирейтингу стали Індія, США, Бразилія, Франція та Велика Британія. Також різко зросло число хворих в Іспанії, Росії, Чехії, Бельгії. Україна за числом нових заражень опинилась на 16 позиції серед інших країн, за кількістю жертв – на 14 позиції.

 

За вказаний період від ускладнень захворювання померли 6083 особи. 

Загалом за час пандемії виявили 38,7 млн випадків COVID-19, із яких летальних – 1 мільйон 96 тисяч. Одужали від коронавірусу більше 29 мільйонів осіб. Наразі хворіють 8,5 мільйонів. 

Що передувало: Попередній антирекорд тримався на позначці у 370 тисяч випадків. 

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Нагадаємо: 

  • За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксовано 5 590 випадків коронавірусу, 107 хворих померли і 2 137 осіб одужало.

Українська правда
Теми: коронавірус


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