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Пандемия набирает обороты: в мире зафиксировали новый антирекорд заражений

Четверг, 15 октября 2020, 05:40
Пандемия набирает обороты: в мире зафиксировали новый антирекорд заражений
Фото: Эльдар Сарахман, УП

13 октября во мире подтвердили более 381 тысячи новых случаев коронавируса – это наибольшее количество выявленных заражений за сутки за время пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Лидерами антирейтинга стали Индия, США, Бразилия, Франция и Великобритания. Также резко возросло число больных в Испании, России, Чехии, Бельгии. Украина по числу новых заражений оказалась на 16 позиции среди других стран, по количеству жертв – на 14 позиции. 

 

За указанный период от осложнений заболевания умерли 6083 человека.

Всего за время пандемии обнаружили 38,7 млн случаев COVID-19, из которых летальных – 1 миллион 96 тысяч. Выздоровели от коронавируса более 29 миллионов человек. Сейчас болеют 8,5 миллионов человек. 

Что предшествовало: Предыдущий антирекорд держался на отметке в 370 тысяч случаев.

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Напомним: 

  • За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировано 5590 случаев коронавируса, 107 больных умерли и 2137 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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