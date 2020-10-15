Пандемия набирает обороты: в мире зафиксировали новый антирекорд заражений

13 октября во мире подтвердили более 381 тысячи новых случаев коронавируса – это наибольшее количество выявленных заражений за сутки за время пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Лидерами антирейтинга стали Индия, США, Бразилия, Франция и Великобритания. Также резко возросло число больных в Испании, России, Чехии, Бельгии. Украина по числу новых заражений оказалась на 16 позиции среди других стран, по количеству жертв – на 14 позиции.

За указанный период от осложнений заболевания умерли 6083 человека.

Всего за время пандемии обнаружили 38,7 млн случаев COVID-19, из которых летальных – 1 миллион 96 тысяч. Выздоровели от коронавируса более 29 миллионов человек. Сейчас болеют 8,5 миллионов человек.

Что предшествовало: Предыдущий антирекорд держался на отметке в 370 тысяч случаев.

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Напомним: