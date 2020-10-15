У День захисника України російські окупанти тричі відкривали вогонь – ООС
Четвер, 15 жовтня 2020, 07:48
14 жовтня російські найманці тричі порушили режим припинення вогню біля Водяного та Новомихайлівки.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета".
Деталі: Нова доба почалась із обстрілів біля Авдіївки, Причепилівки та Новотошківського. Ворог застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Українська правда