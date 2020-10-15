У День захисника України російські окупанти тричі відкривали вогонь – ООС

14 жовтня російські найманці тричі порушили режим припинення вогню біля Водяного та Новомихайлівки.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета".

Деталі: Нова доба почалась із обстрілів біля Авдіївки, Причепилівки та Новотошківського. Ворог застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.