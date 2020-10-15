В День защитника Украины российские оккупанты трижды открывали огонь – ООС
Четверг, 15 октября 2020, 07:48
14 октября российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня около Водяного и Новомихайловка.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета".
Детали: Новые сутки началась с обстрелов у Авдеевки, Причепиловки и Новотошковского. Враг использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Украинские защитники оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Украинская правда