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В День защитника Украины российские оккупанты трижды открывали огонь – ООС

Четверг, 15 октября 2020, 07:48

14 октября российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня около Водяного и Новомихайловка.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета".

Детали: Новые сутки началась с обстрелов у Авдеевки, Причепиловки и Новотошковского. Враг использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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