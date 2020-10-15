Президент Киргизстану йде у відставку: Мир і цілісність - понад усе

Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков йде у відставку через напруженість і протести з вимогою його уходу, що почалися після виборів до парламенту.

Джерело: звернення Жеенбекова на сайті президента Киргизької Республіки

Текст звернення голови Киргизстану:

"Дорогі співвітчизники! Суспільно-політична ситуація в столиці нашої країни - Бішкеку залишається напруженою.

Вчора Жогорку Кенеш затвердив склад уряду, я підписав укази президента Киргизької Республіки про відповідні призначення. Але це не зняло напруженість. На жаль, агресія не вщухає, вимога моєї негайної відставки триває.

Поточна ситуація близька до двостороннього конфлікту. З одного боку - протестувальники, з іншого - правоохоронні органи. Військовослужбовці та правоохоронні органи зобов'язані застосовувати зброю для захисту Державної резиденції. В цьому випадку проллється кров, це неминуче. Я закликаю обидві сторони не піддаватися провокаціям.

Дорогі мої співвітчизники! Для мене мир у Киргизстані, цілісність країни, єдність нашого народу і спокій у суспільстві понад усе. Немає нічого дорожчого для мене за життя кожного мого співвітчизника.

Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку.

Закликаю Жапарова та інших політиків відвести своїх прихильників зі столиці країни і повернути мирне життя бішкекчанам. Ніяка влада не варто цілісності нашої країни і згоди в суспільстві.

Нехай Господь береже нас усіх Всевишній, нехай буде мир і спокій на нашій землі!".

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