Президент Киргизстану йде у відставку: Мир і цілісність - понад усе
Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков йде у відставку через напруженість і протести з вимогою його уходу, що почалися після виборів до парламенту.
Джерело: звернення Жеенбекова на сайті президента Киргизької Республіки
Текст звернення голови Киргизстану:
"Дорогі співвітчизники! Суспільно-політична ситуація в столиці нашої країни - Бішкеку залишається напруженою.
Вчора Жогорку Кенеш затвердив склад уряду, я підписав укази президента Киргизької Республіки про відповідні призначення. Але це не зняло напруженість. На жаль, агресія не вщухає, вимога моєї негайної відставки триває.
Поточна ситуація близька до двостороннього конфлікту. З одного боку - протестувальники, з іншого - правоохоронні органи. Військовослужбовці та правоохоронні органи зобов'язані застосовувати зброю для захисту Державної резиденції. В цьому випадку проллється кров, це неминуче. Я закликаю обидві сторони не піддаватися провокаціям.
Дорогі мої співвітчизники! Для мене мир у Киргизстані, цілісність країни, єдність нашого народу і спокій у суспільстві понад усе. Немає нічого дорожчого для мене за життя кожного мого співвітчизника.
Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку.
Закликаю Жапарова та інших політиків відвести своїх прихильників зі столиці країни і повернути мирне життя бішкекчанам. Ніяка влада не варто цілісності нашої країни і згоди в суспільстві.
Нехай Господь береже нас усіх Всевишній, нехай буде мир і спокій на нашій землі!".
Передісторія:
- 4 жовтня у Киргизстані відбулися вибори до парламенту. За офіційними результатами, до парламенту пройшли 4 партії, 3 з них - наближені до Жеенбекова. 5 жовтня в країні почалися протести: частина громадян вважає вибори незаконними через підкуп і адмінресурс. Протестувальники захоплювали адмінбудівлі, звільнили з СІЗО колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, Садира Жапарова та експрем’єра Сапіра Ісакова.
- ЦВК анулювала результати виборів і має призначити нові.
- Сооронбай Жеенбеков заявляв, що піде у відставку після того, як призначить новий уряд.
- 14 жовтня він призначив Садирова Жапарова прем'єр-міністром країни. Але свою відставку Жеенбеков заперечував.
- 14 жовтня в Бішкеку люди зібралися на протест, хоча з 9-го до 21 жовтня у столиці було запроваджено надзвичайний стан, який забороняє масові зібрання. Люди вимагали відставки Жеенбекова, погрожуючи піти до резиденції президента.