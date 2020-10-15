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Президент Киргизстану йде у відставку: Мир і цілісність - понад усе

Четвер, 15 жовтня 2020, 11:37

Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков йде у відставку через напруженість і протести з вимогою його уходу, що почалися після виборів до парламенту.

Джерело: звернення Жеенбекова на сайті президента Киргизької Республіки

Текст звернення голови Киргизстанау

"Дорогі співвітчизники! Суспільно-політична ситуація в столиці нашої країни - Бішкеку залишається напруженою.

Вчора Жогорку Кенеш затвердив склад уряду, я підписав укази президента Киргизької Республіки про відповідні призначення. Але це не зняло напруженість. На жаль, агресія не вщухає, вимога моєї негайної відставки триває.

Поточна ситуація близька до двостороннього конфлікту. З одного боку - протестувальники, з іншого - правоохоронні органи. Військовослужбовці та правоохоронні органи зобов'язані застосовувати зброю для захисту Державної резиденції. В цьому випадку проллється кров, це неминуче. Я закликаю обидві сторони не піддаватися провокаціям.

Дорогі мої співвітчизники! Для мене мир у Киргизстані, цілісність країни, єдність нашого народу і спокій у суспільстві понад усе. Немає нічого дорожчого для мене за життя кожного мого співвітчизника.

Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку.

Закликаю Жапарова та інших політиків відвести своїх прихильників зі столиці країни і повернути мирне життя бішкекчанам. Ніяка влада не варто цілісності нашої країни і згоди в суспільстві.

Нехай Господь береже нас усіх Всевишній, нехай буде мир і спокій на нашій землі!".

Передісторія:

  • 4 жовтня у Киргизстані відбулися вибори до парламенту. За офіційними результатами, до парламенту пройшли 4 партії, 3 з них - наближені до Жеенбекова. 5 жовтня в країні почалися протести: частина громадян вважає вибори незаконними через підкуп і адмінресурс. Протестувальники захоплювали адмінбудівлі, звільнили з СІЗО колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, Садира Жапарова та експрем’єра Сапіра Ісакова.
  • ЦВК анулювала результати виборів і має призначити нові.
  • Сооронбай Жеенбеков заявляв, що піде у відставку після того, як призначить новий уряд.
  • 14 жовтня він призначив Садирова Жапарова прем'єр-міністром країни. Але свою відставку Жеенбеков заперечував.
  • 14 жовтня в Бішкеку люди зібралися на протест, хоча з 9 жовтня до 21 жовтня у столиці було запроваджено надзвичайний стан, який забороняє масові зібрання. Люди вимагали відставки Жеенбекова, інакше - погрожували направитися до резиденції президента.

Теми: Киргизстан


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