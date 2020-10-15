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Президент Кыргызстана уходит в отставку: Мир и целостность - превыше всего

Четверг, 15 октября 2020, 11:37

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку из-за напряженности и протестов с требованием его ухода, которые начались после выборов в парламент.

Источник: обращение Жээнбекова на сайте президента Кыргызской Республики

Текст обращения главы Кыргызстана:

"Дорогие соотечественники! Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны - Бишкеке остается напряженной.

Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается.

Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям.

Дорогие мои соотечественники! Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего.  Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку.

Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе.

Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!"

Темы: Кыргызстан


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