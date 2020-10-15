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Президент Кыргызстана уходит в отставку: Мир и целостность - превыше всего

Четверг, 15 октября 2020, 11:37
Президент Кыргызстана уходит в отставку: Мир и целостность - превыше всего

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку из-за напряженности и протестов с требованием его ухода, которые начались после выборов в парламент.

Источник: обращение Жээнбекова на сайте президента Кыргызской Республики

Текст обращения главы Кыргызстана:

"Дорогие соотечественники! Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны - Бишкеке остается напряженной.

Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается.

Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям.

Дорогие мои соотечественники! Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего.  Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку.

Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе.

Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!".

Предыстория: 

  • 4 октября в Кыргызстане состоялись выборы в парламент. По официальным результатам, в парламент прошли 4 партии, 3 из них - приближенные к Жээнбекову. 5 октября в стране начались протесты: часть граждан считает выборы незаконными из-за подкупа и админресурса. Протестующие захватывали админздания, освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Садира Жапарова и экс-премьера Сапира Исакова.
  • ЦИК аннулировал результаты выборов и должен назначить новые.
  • Сооронбай Жээнбеков заявлял, что уйдет в отставку после того, как назначит новое правительство.
  • 14 октября он назначил Садыров Жапарова премьер-министром страны. Но свою отставку Жээнбеков отрицал.
  • 14 октября в Бишкеке люди собрались на протест, хотя с 9-го по 21 октября в столице было введено чрезвычайное положение, запрещающее массовые собрания. Люди требовали отставки Жээнбекова, угрожая пойти к резиденции президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кыргызстанакции
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