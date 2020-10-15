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Тихановська – педагогам: Не пускайте невідомих у балаклавах до своїх студентів

Четвер, 15 жовтня 2020, 11:41
Фото з Telegram Тихановської

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до студентів і педагогів і закликала їх публічно заявити про неприпустимість будь-якого насильства щодо абітурієнтів і працівників ВНЗ.

Джерело: звернення Тихановської в Telegram

Пряма мова: "Дорогі студенти! Для багатьох із вас ці президентські вибори були першими в житті – і я рада, що голоси молоді нарешті були почуті. Вам ніхто не повинен диктувати, як поводитися, про що мріяти і до чого прагнути – це ваша країна, ви просто зараз будуєте її для себе і свого майбутнього. І ваш протест показує, що ви – справжня сила, з якою повинні рахуватися люди всіх поколінь і посад".

Деталі: Тихановська заявила, що сьогодні всі повинні підтримати молодь, тому вона звернулася також до педагогів.

Вона закликала їх "публічно заявити про неприпустимість будь-якого насильства щодо студентів і працівників ВНЗ", а також не пускати "невідомих людей в балаклавах... до своїх студентів".

Лідер опозиції заявила, що "вибираючи по совісті", педагоги не залишаться одні, а можуть розраховувати на юридичну, організаційну та фінансову підтримку, яку надає проект "Чесний університет" від ініціативи "Чесні люди".

"Пам'ятайте: зараз ми всі здаємо найвідповідальніший іспит в нашому житті, і шансу на перездачу вже немає. Але об'єднавшись, ми витримаємо всі випробування", - підсумувала Тихановська.

Що було раніше: Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.

Українська правда
Теми: БілорусьТихановськастуденти


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