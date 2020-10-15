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Тихановская – педагогам: Не пускайте неизвестных в балаклавах к своим студентам

Четверг, 15 октября 2020, 11:41
Фото c Telegram Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к студентам и педагогам и призвала их публично заявить о недопустимости любого насилия в отношении абитуриентов и работников ВУЗов.

Источник: обращение Тихановской в Telegram

Прямая речь: "Дорогие студенты! Для многих из вас эти президентские выборы были первыми в жизни – и я рада, что голоса молодежи наконец были услышаны. Вам никто не должен диктовать, как себя вести, о чем мечтать и к чему стремиться – это ваша страна, вы прямо сейчас строите ее для себя и своего будущего. И ваш протест показывает, что вы – настоящая сила, с которой должны считаться люди всех поколений и должностей".

Детали: Тихановская заявила, что сегодня все должны поддержать молодежь, поэтому она обратилась также к педагогам.

Она призвала их "публично заявить о недопустимости любого насилия в отношении студентов и работников ВУЗов", а также не пускать "неизвестных людей в балаклавах… к своим студентам".

Лидер оппозиции заявила, что "выбирая по совести", педагоги не останутся одни, а могут рассчитывать на юридическую, координационную и финансовую поддержку, которую предоставляет проект "Честный университет" от инициативы "Честные люди".  

"Помните: сейчас мы все сдаем самый ответственный экзамен в нашей жизни, и шанса на пересдачу уже нет. Но объединившись, мы выдержим все испытания", - подытожила Тихановская.

Что было раньше: Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.

Темы: БеларусьТихановскаястуденты


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