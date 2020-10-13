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Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум

Вівторок, 13 жовтня 2020, 14:23

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.

Джерело: її телеграм-канал

Пряма мова:

"Минуло два місяці політичної кризи, насильства і беззаконня - і з нас вистачить. 25 жовтня ми оголошуємо Народний Ультиматум.

У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги:

  1. Лукашенко повинен оголосити про відставку.
  2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю.
  3. Усі політв'язні повинні бути звільнені.

Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним Ультиматум. И 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест".

Доповнюється...

Теми: ТихановськаЛукашенкоБілорусь


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