Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум

Вівторок, 13 жовтня 2020, 14:23
Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.

Джерело: її телеграм-канал

Пряма мова:

"Минуло два місяці політичної кризи, насильства і беззаконня - і з нас вистачить. 25 жовтня ми оголошуємо Народний Ультиматум.

У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги:

  1. Лукашенко повинен оголосити про відставку.
  2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю.
  3. Усі політв'язні повинні бути звільнені.

Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним Ультиматум. И 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест.

Ви намагаєтеся паралізувати життя нашої країни, не розуміючи, що Білорусь сильніше, ніж режим. Раз ви чекали наказу - то ось наказ. І термін його виконання - до 25 жовтня".

Що передувало:

  • В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані понад 700 людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.
  • Згодом Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом.
  • А в понеділок білоруські силовики розігнали мирний марш пенсіонерів. Після цього Тихановська заявила: "Сьогодні режим переступив чергову риску: силовики застосували петарди і сльозогінний газ проти пенсіонерів. Це акт насильства проти тих, кого роками вважали самим лояльним електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати тільки себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому повинні довести справу до кінця - і домогтися нових виборів".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТихановськаЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Тихановська
ЄС і білоруська опозиція утворили консультативну групу
"Чекайте нашого сигналу": полк Калиновського і Тихановська звернулися до білорусів
Українські депутати влаштували першу розмову Тихановської та полку Калиновського
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: