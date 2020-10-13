Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.
Джерело: її телеграм-канал
Пряма мова:
"Минуло два місяці політичної кризи, насильства і беззаконня - і з нас вистачить. 25 жовтня ми оголошуємо Народний Ультиматум.
У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги:
- Лукашенко повинен оголосити про відставку.
- Насильство на вулицях має зупинитися повністю.
- Усі політв'язні повинні бути звільнені.
Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним Ультиматум. И 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест.
Ви намагаєтеся паралізувати життя нашої країни, не розуміючи, що Білорусь сильніше, ніж режим. Раз ви чекали наказу - то ось наказ. І термін його виконання - до 25 жовтня".
Що передувало:
- В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані понад 700 людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.
- Згодом Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом.
- А в понеділок білоруські силовики розігнали мирний марш пенсіонерів. Після цього Тихановська заявила: "Сьогодні режим переступив чергову риску: силовики застосували петарди і сльозогінний газ проти пенсіонерів. Це акт насильства проти тих, кого роками вважали самим лояльним електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати тільки себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому повинні довести справу до кінця - і домогтися нових виборів".