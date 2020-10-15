У Києві почнуть включати опалення вже в п'ятницю
У п'ятницю 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції
Пряма мова: "Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження".
Деталі: Мер пояснив, що місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3-5 градусів тепла.
А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 27 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень.
Мер підкреслив, що підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.