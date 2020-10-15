Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У Києві почнуть включати опалення вже в п'ятницю

Четвер, 15 жовтня 2020, 12:25

У п'ятницю 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження".

Деталі: Мер пояснив, що місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3-5 градусів тепла.

А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 27 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень.

Мер підкреслив, що підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.

Теми: Київопалення


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського

У Києві почнуть включати опалення вже в п'ятницю

Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням 20 жовтня

відеоЗеленський озвучив друге питання "всенародного опитування": стосується Донбасу

Знову 5 тисяч хворих на COVID за добу в Україні, 21% - Київ і Харківщина

Усі новини...
Київ
Канікули в столичних школах розпочнуться пізніше, ніж рекомендував Кабмін
Київ поставив черговий погодний рекорд
За добу в Києві виявили ще 445 хворих на коронавірус: від 2 до 92 років
Останні новини
14:01
Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності
13:54
В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського
13:53
Венедіктова відмовила НАБУ у поновленні справи Роттердам +
13:47
Канікули в столичних школах розпочнуться пізніше, ніж рекомендував Кабмін
13:45
Росія вийшла з консультацій щодо MH17 із Нідерландами й Австралією
13:31
У МВФ оцінили світові збитки від коронакризи в 30 трильйонів доларів
13:15
Євросоюз ввів санкції за отруєння Навального
13:09
"Сільпо" не має доплачувати податковій 230 мільйонів – рішення суду
13:08
відеоЗеленський представив нову керівницю Чернігівської ОДА
13:02
Київ поставив черговий погодний рекорд
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!