У Києві почнуть включати опалення вже в п'ятницю

У п'ятницю 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження".

Деталі: Мер пояснив, що місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3-5 градусів тепла.

А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 27 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень.

Мер підкреслив, що підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.