В Киеве начнут включать отопление уже в пятницу
В пятницу 16 октября Киев начинает отопительный сезон.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции
Прямая речь: "Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение".
Детали: Мэр пояснил, что город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.
А на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 27 тысяч километров к почти 12 тысячи домов - городу нужно примерно неделю.
Мэр подчеркнул, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.