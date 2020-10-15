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Канікули в столичних школах розпочнуться пізніше, ніж рекомендував Кабмін

Четвер, 15 жовтня 2020, 13:47

Учні шкіл у Києві підуть на канікули з 21 жовтня, а не з 15-го, як рекомендував Кабінет міністрів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Щодо навчального процесу в столиці. На канікули столичні школярі підуть з 21 жовтня".

Деталі: За словами мера, на сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. Три школи - у Печерському районі, та по одній в Оболонському і Подільському районах.

На дистанційному навчанні загалом 594 класи у 186 школах. Хворих на коронавірус школярів у Києві – 610. Хворіють і 412 педагогів.

Кличко зазначив, що в дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрили 78 груп у 68 садках. На карантин зачинено чотири садочки. Зокрема, за останні дні, додалися два садки в Святошинському районі. Наповненість дітей у дитсадках столиці станом на зараз – понад 57%.

Що передувало: Кабінет міністрів рекомендував закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, з можливим подальшим переходом на дистанційне та змішане навчання згідно з ситуацією щодо поширення коронавірусу.

Українська правда
Теми: Київосвітакарантин


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