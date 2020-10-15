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Каникулы в столичных школах начнутся позже, чем рекомендовал Кабмин

Четверг, 15 октября 2020, 13:47

Ученики школ в Киеве уйдут на каникулы с 21 октября, а не с 15-го, как рекомендовал Кабинет министров.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Относительно учебного процесса в столице. На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября".

Детали: По словам мэра, на сейчас в городе закрыты на карантин 5 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы - в Печерском районе, и по одной в Оболонском и Подольском районах.

На дистанционном обучении в целом 594 класса в 186 школах. Больных коронавирусом школьников в Киеве - 610. Болеют и 412 педагогов.

Кличко отметил, что в детских садах, из-за случаев вируса, временно закрыли 78 групп в 68 садиках. На карантин закрыты четыре садика. В частности, за последние дни, добавились два садика в Святошинском районе. Наполненность детей в детсадах столицы по состоянию на сейчас - более 57%.

Что предшествовало: Кабинет министров рекомендовал заведениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, с возможным последующим переходом на дистанционное и смешанное обучение согласно с ситуацией по распространению коронавируса.

Украинская правда
Темы: Киевобразованиекарантин


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