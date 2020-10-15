ЦВК сформувала новий склад Одеського виборчкому

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії.

Джерело: офіційне повідомлення ЦВК

Деталі: Це сталося 15 жовтня на засіданні Центрвиборчкому. Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб.

Передісторія: Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок скасувала низку постанов Одеської міської ТВК, встановила факт систематичного порушення цією комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.