ЦВК сформувала новий склад Одеського виборчкому
Четвер, 15 жовтня 2020, 15:54
Центральна виборча комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії.
Джерело: офіційне повідомлення ЦВК
Деталі: Це сталося 15 жовтня на засіданні Центрвиборчкому. Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб.
Передісторія: Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок скасувала низку постанов Одеської міської ТВК, встановила факт систематичного порушення цією комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.
Українська правда