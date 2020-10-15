Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

ЦВК сформувала новий склад Одеського виборчкому

Четвер, 15 жовтня 2020, 15:54

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії.

Джерело: офіційне повідомлення ЦВК

Деталі: Це сталося 15 жовтня на засіданні Центрвиборчкому. Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб.

Передісторія: Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок скасувала низку постанов Одеської міської ТВК, встановила факт систематичного порушення цією комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.

Українська правда
Теми: ЦВКОдесавибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського

Росія вийшла з консультацій щодо MH17 із Нідерландами й Австралією

У Києві почнуть включати опалення вже в п'ятницю

Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням 20 жовтня

відеоЗеленський озвучив друге питання "всенародного опитування": стосується Донбасу

Усі новини...
ЦВК
Разумков: Гроші на "опитування Зеленського" з бюджету не виділялися
ЦВК достроково звільнила весь склад Одеської міської ТВК за порушення законодавства
У ЦВК попередили: проголосувати за паспортом у "Дії" може не вийти
Останні новини
17:41
Швеція планує збільшення оборонного бюджету на 40% через дії Росії
17:37
фото, відеоЛюди з інвалідністю вийшли на марш в Мінську
17:36
Через епідемію в Сумах скасували посадку на три поляги
17:24
Ексголова АМКУ Терентьєв може увійти в наглядову раду "Укрексімбанку"
17:15
Вибух на Позняках: в одній із квартир виявили зброю і вибухівку - КМДА
17:05
Франція виведе на вулиці тисячі поліцейських для дотримання комендантської години
16:57
У Білорусі позбавили ліцензії адвоката, який вимагав завести справи на силовиків
16:51
Вчасний старт опалювального сезону у 45 містах під загрозою через борги ТКЕ
16:50
Родина Палиці має бізнес у Франції, резиденції в Швейцарії та лижні курорти в Австрії – ЦПК
16:48
Кулик, якого вигнали з прокуратури, зібрався в депутати Харківської облради
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!