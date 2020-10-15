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ЦИК сформировала новый состав Одесского избиркома

Четверг, 15 октября 2020, 15:54

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Источник: официальное сообщение ЦИК

Детали: Это произошло 15 октября на заседании Центризбиркома. Новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 18 человек.

Предыстория: Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник отменила ряд постановлений Одесской городской ТИК, установила факт систематического нарушения этой комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Украинская правда
Темы: ЦИКОдессавиборы


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