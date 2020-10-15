ЦИК сформировала новый состав Одесского избиркома
Четверг, 15 октября 2020, 15:54
Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.
Источник: официальное сообщение ЦИК
Детали: Это произошло 15 октября на заседании Центризбиркома. Новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 18 человек.
Предыстория: Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник отменила ряд постановлений Одесской городской ТИК, установила факт систематического нарушения этой комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.
Украинская правда