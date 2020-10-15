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У Білорусі позбавили ліцензії адвоката, який вимагав завести справи на силовиків

Четвер, 15 жовтня 2020, 16:57
TUT.by

Захисника опозиційних білоруських політиків Віктора Бабарико та Марії Колесникової Олександра Пильченка позбавляють ліцензії.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Рішення винесла Кваліфікаційна комісія з питань адвокатської діяльності при Міністерстві юстиції РБ на засіданні 15 жовтня.

Ліцензія адвоката буде діяти доти, поки Пильченко не отримає на руки письмове рішення Мін'юсту. Ще має бути колегія в міністерстві (де питання буде вирішене остаточно).

Пряма мова Пильченка: "Завтра буде колегія, в постанові колегії буде вказана дата, з якої я вже не здійснюю діяльність".

Деталі: Підтримати Олександра Пильченка і адвоката Юлію Леванчук, питання про припинення дії ліцензії якої теж розглядали 15 жовтня, до Мін'юсту прийшли більше 30 адвокатів.

Передісторія:

  • 7 жовтня Олександру Пильченку - захиснику Віктора Бабарико та Марії Колесникової - в Міністерстві юстиції вручили "повідомлення про розгляд питання про припинення дії ліцензії".
  • Виявилося, що суть претензій до адвоката полягає в його коментарі TUT.BY. У публікації від 14 серпня Пильченко розповів, які повноваження має генпрокурор і які дії може здійснити за опублікованими в ЗМІ відео і свідченнями побиття людей 9-12 серпня в РУВС і ІТТ.
  • Юрист заявив, що генпрокурор Білорусі повинен відкрити кримінальні справи за фактами побиття мирних громадян, жорстокого і нелюдського поводження з затриманими. Юрист також зазначив, що Генпрокуратура РБ повинна усунути від займаних посад на час перевірки міністра внутрішніх справ, його заступників та начальника ІТТ до встановлення їх причетності або непричетності до події.

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Теми: Білорусьправа людини


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