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В Беларуси лишили лицензии адвоката, который требовал завести дела на силовиков

Четверг, 15 октября 2020, 16:57
В Беларуси лишили лицензии адвоката, который требовал завести дела на силовиков
TUT.by

Защитника оппозиционных беларуских политиков Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко лишают лицензии.

Источник: TUT.BY

Детали: Решение вынесла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции РБ на заседании 15 октября.

Лицензия адвоката будет действовать до тех пор, пока Пыльченко не получит на руки письменное решение Минюста. Еще должна быть коллегия в министерстве (где вопрос будет решен окончательно).

Прямая речь Пыльченко: "Завтра будет коллегия, в постановлении коллегии будет указана дата, с которой я уже не осуществляю деятельность".

Детали: Поддержать Александра Пыльченко и адвоката Юлию Леванчук, вопрос о прекращении действия лицензии которой тоже рассматривали 15 октября, к Минюсту пришли более 30 адвокатов.

Предыстория: 

  • 7 октября Александру Пыльченко — защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — в Министерстве юстиции вручили "уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии".
  • Оказалось, что суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY. В публикации от 14 августа Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС.
  • Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура РБ должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьправа человека
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