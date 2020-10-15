Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збройні сили перехопили безпілотник окупантів, який перетнув лінію розмежування

Четвер, 15 жовтня 2020, 18:08
Збройні сили перехопили безпілотник окупантів, який перетнув лінію розмежування

Від початку 15 жовтня російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Вночі ворог порушив режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу Причепилівки, двічі відкривав вогонь із гранатометів та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

У районі населеного пункту Пищевик зафіксовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Бійці ЗСУ подавили безпілотник та унеможливили його подальше використання.

Також 15 жовтня саперами ДСНС розміновано близько півтора гектара території та передано на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Уточнено: Спочатку в новині повідомлялося, що бійці ЗСУ "збили безпілотник". Насправді вони його лише вивели з ладу.

Дослівно: "Було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожого безпілотника, що унеможливило його подальше використання".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
Усі новини...
Реклама: