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Збройні сили збили безпілотник окупантів, який перетнув лінію розмежування

Четвер, 15 жовтня 2020, 18:08

Від початку 15 жовтня російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Вночі ворог порушив режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу Причепилівки, двічі відкривав вогонь із гранатометів та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

У районі населеного пункту Пищевик зафіксовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Бійці ЗСУ збили безпілотник.

Також 15 жовтня саперами ДСНС розміновано близько півтора гектара території та передано на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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