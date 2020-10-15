Від початку 15 жовтня російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Вночі ворог порушив режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу Причепилівки, двічі відкривав вогонь із гранатометів та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

У районі населеного пункту Пищевик зафіксовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Бійці ЗСУ подавили безпілотник та унеможливили його подальше використання.

Також 15 жовтня саперами ДСНС розміновано близько півтора гектара території та передано на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Уточнено: Спочатку в новині повідомлялося, що бійці ЗСУ "збили безпілотник". Насправді вони його лише вивели з ладу.

Дослівно: "Було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожого безпілотника, що унеможливило його подальше використання".