Вооруженные силы сбили беспилотник оккупантов, который пересек линию разграничения
Четверг, 15 октября 2020, 18:08
От начала 15 октября российские-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля.
Источник: штаб ООС
Детали: Ночью враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки, дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды - в районе Новотошковскового.
Наши защитники огонь в ответ не открывали.
В районе населенного пункта Пищевик зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Бойцы ВСУ сбили беспилотник.
Также 15 октября саперами ДСНС разминировано около полутора гектаров территории и передано на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.
Украинская правда