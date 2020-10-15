От начала 15 октября российские-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля.

Источник: штаб ООС

Детали: Ночью враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки, дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды - в районе Новотошковскового.

Наши защитники огонь в ответ не открывали.

В районе населенного пункта Пищевик зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Бойцы ВСУ сбили беспилотник.

Также 15 октября саперами ДСНС разминировано около полутора гектаров территории и передано на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Уточнение: Сначала в новости сообщалось, что бойцы ВСУ "сбили беспилотник". На самом деле они его только вывели из строя.

Дословно: "Было осуществлено радиоподаление каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным его дальнейшее использование".