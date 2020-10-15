Харків та декілька районів внесуть до "червоної" зони – ОДА

Глава Харківської области Олексій Кучер повідомив, що Харків та декілька районів області потрапили до червоної зони.

Джерело: Кучер у Telegram

Деталі: Кучер запевняє, що до "червоної зони", окрім Харкова, потрапили Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.

Довідково: У "червоній" зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

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