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Харків та декілька районів внесуть до "червоної" зони – ОДА

Четвер, 15 жовтня 2020, 18:47
Харків та декілька районів внесуть до червоної зони – ОДА

Глава Харківської области Олексій Кучер повідомив, що Харків та декілька районів області потрапили до червоної зони.

Джерело: Кучер у Telegram

Деталі: Кучер запевняє, що до "червоної зони", окрім Харкова, потрапили Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.

Довідково: У "червоній" зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

 

Нагадаємо:

  • 9 жовтня оновили карантинні зони. Харків був у помаранчевій. Наразі в "червоній" зоні лише Суми та Канів Черкаської області.
  • За добу 14 жовтня в Україні нарахували понад 5 тисяч нових заражень. Зокрема, Харківська область - 651 новий випадок (Харків - 562), 3 летальних.
  • 3 вересня на честь Дня вчителя в Харкові організували безкоштовний концерт Олі Полякової.
  • Після концерту слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.

Українська правда

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Теми: Харківкарантинкоронавірус
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