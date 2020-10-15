Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Харків та декілька районів внесуть до "червоної" зони – ОДА

Четвер, 15 жовтня 2020, 18:47

Глава Харківської области Олексій Кучер повідомив, що Харків та декілька районів області потрапили до червоної зони.

Джерело: Кучер у Telegram

Деталі: Кучер запевняє, що до "червоної зони", окрім Харкова, потрапили Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.

Довідково: У "червоній" зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

 

Нагадаємо:

  • 9 жовтня оновили карантинні зони. Харків був у помаранчевій. Наразі в "червоній" зоні лише Суми та Канів Черкаської області.
  • За добу 14 жовтня в Україні нарахували понад 5 тисяч нових заражень. Зокрема, Харківська область - 651 новий випадок (Харків - 562), 3 летальних.
  • 3 вересня на честь Дня вчителя в Харкові організували безкоштовний концерт Олі Полякової.
  • Після концерту слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.

Українська правда
Теми: Харківкарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлені карантинні зони: до червоної внесли 8 обласних центрів

Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського

Росія вийшла з консультацій щодо MH17 із Нідерландами й Австралією

У Києві почнуть включати опалення вже в п'ятницю

Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням 20 жовтня

Усі новини...
Харків
Кулик, якого вигнали з прокуратури, зібрався в депутати Харківської облради
Голову Харківського окружного адмінсуду відсторонили через справу про хабар
Харківське метро скоротить інтервали між поїздами, але закриватися не буде
Останні новини
19:22
"Укравтодор" розірве контракт із китайською компанією, яка будувала об'їзну Житомира
19:06
Оновлені карантинні зони: до червоної внесли 8 обласних центрів
18:56
інфографікаДефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився на 60%
18:48
Польський суд продовжив арешт ексглави Укравтодору
18:47
Харків та декілька районів внесуть до "червоної" зони – ОДА
18:31
ФотоВ Україні затримали бойовика "Ісламської держави"
18:30
У Нідерландах відреагували на відмову РФ від консультацій щодо MH17
18:13
Гривня майже не змінилась за результатами торгів на міжбанку
18:09
ФотоДо "Великого будівництва" включили заповідник на Чернігівщині
18:08
Збройні сили збили безпілотник окупантів, який перетнув лінію розмежування
Усі новини...