Харьков и несколько районов внесут в "красную" зону – ОГА

Глава Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что Харьков и несколько районов области попали в красную зону.

Источник: Кучер в Telegram

Детали: Кучер уверяет, что в "красную зону", кроме Харькова, попали Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.

Справка: В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним