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Харьков и несколько районов внесут в "красную" зону – ОГА

Четверг, 15 октября 2020, 18:47

Глава Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что Харьков и несколько районов области попали в красной зоне.

Источник: Кучер в Telegram

Детали: Кучер уверяет, что в "красную зону", кроме Харькова, попали Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.

Справка: В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

 

Напомним

  • 9 октября обновили карантинные зоны. Харьков был в оранжевой
  • За сутки 14 октября в Украине насчитали более 5 тысяч новых заражений. В частности, Харьковская область - 651 новый случай (Харьков - 562), 3 летальных.
  • 3 сентября в честь Дня учителя в Харькове организовали бесплатный концерт Оли Поляковой.
  • После концерта следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина.

Темы: Харьковкарантинкоронавирус


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