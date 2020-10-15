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Понад третина українців не схвалюють створення вільної економічної зони на Донбасі – ШПА

Четвер, 15 жовтня 2020, 20:02
Понад третина українців не схвалюють створення вільної економічної зони на Донбасі – ШПА

35,8% українців не схвалюють створення вільної економічної зони на Донеччині та Луганщині. Це запитання хоче задати українцям президент Володимир Зеленський у день виборів 25 жовтня.

Джерело: Школа політичної аналітики НаУКМА з посиланням на результати всеукраїнського репрезентативного опитування

Деталі: Аналітичний центр зазначає, що більшість з тих, хто визначився - проти створення на Донеччині та Луганщині вільної економічної зони: 35,8% українців загалом не схвалюють цю ініціативу. Частково або повністю підтримують таку ідею 22,4%. Також 41,8% респондентів не дали чіткої відповіді.

Польовий етап опитування тривав з 2 по 16 вересня 2020 року, а вибірка склала 2000 респондентів.

Опитування проведено Info Sapiens на замовлення Школи політичної аналітики в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні.

Нагадаємо: В Офісі Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, каннабісу і скорочення кількості народних депутатів.

Другим питанням стоїть: Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Українська правда

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Теми: соціологіяопитуванняЗеленськийДонбасекономіка
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