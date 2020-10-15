Более трети украинцев не одобряют создание свободной экономической зоны на Донбассе – ШПА

35,8% украинцев не одобряют создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях. Этот вопрос хочет задать украинцам президент Владимир Зеленский в день выборов 25 октября.

Источник: Школа политической аналитики НаУКМА со ссылкой на результаты всеукраинского репрезентативного опроса

Детали: Аналитический центр отмечает, что большинство из тех, кто определился - против создания в Донецкой и Луганской свободной экономической зоны: 35,8% украинцев в целом не одобряют эту инициативу. Частично или полностью поддерживают такую ​​идею 22,4%. Также 41,8% респондентов не дали четкого ответа.

Полевой этап опроса проходил с 2 по 16 сентября 2020 года, а выборка составила 2000 респондентов.

Опрос проведен InfoSapiens по заказу Школы политической аналитики в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Відродження" совместно с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине.

Напомним: В Офисе Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.

Вторым вопросом стоит: Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?