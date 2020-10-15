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Глава ОГА заявил, что Харьков не будет соблюдать карантин

Четверг, 15 октября 2020, 21:27

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что не планирует придерживаться карантина после того, как Харьков и несколько районов попадут в красной зоне.

Источник: Кучер в Telegram

Прямая речь Кучера: "Что означает для Харькова и области переход в "красную зону"? Отвечу коротко и по существу.

Транспорт мы не останавливаем. Заведения питания будут работать до 20:00. Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00".

Справка: В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность учреждений сферы культуры, ТРЦ, кафе и ресторанов.

 

Напомним За сутки 14 октября в Украине насчитали более 5 тысяч новых заражений.

15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали 8 областных центров. Харьков попал в красную зону.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусХарьковская область


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