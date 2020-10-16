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В роботі Twitter стався глобальний збій

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 04:31
В роботі Twitter стався глобальний збій

У роботі соцмережі Twitter в ніч на п’ятницю, 16 жовтня, стався глобальний збій.

Джерело: сервіс Downdetector

Деталі: про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці США, Японії, Іспанії. Наслідки збою відчула на собі й "Українська правда", ми декілька годин не мали можливості публікувати нові публікації.

В інших країнах користувачі зіткнулися з такими ж проблемами.

Що було раніше: у роботі соцмережі Телеграм стався збій, про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці України, Білорусі, Росії, Німеччини. Тоді причиною збою у роботі додатку була несправність апаратного забезпечення.

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережі
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