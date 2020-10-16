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В работе Twitter произошел глобальный сбой

Пятница, 16 октября 2020, 04:31

В работе соцсети Twitter в ночь на пятницу, 16 октября, произошел глобальный сбой.

Источник: сервис Downdetector

Детали: о проблемах в работе сервиса сообщили жители США, Японии, Испании. Последствия сбоя почувствовала на себе и "Украинская правда", мы несколько часов не имели возможности публиковать новые публикации.

В других странах пользователи столкнулись с такими же проблемами.

Что было раньше: в работе соцсети Телеграмм произошел сбой, о проблемах в работе сервиса сообщили жители Украины, Беларуси, России, Германии. Тогда причиной сбоя в работе приложения была неисправность аппаратного обеспечения.

Темы: соцсети


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