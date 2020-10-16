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З боку збройних формувань Росії на Донбасі зафіксовано шість обстрілів

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 07:17
З боку збройних формувань Росії на Донбасі зафіксовано шість обстрілів

Минулої доби формування РФ на Донбасі 6 разів порушили "тишу".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Причепилівки. На цій ділянці противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було".

Теми: ООС
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