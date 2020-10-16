Со стороны вооруженных формирований России на Донбассе зафиксировано шесть обстрелов

За прошедшие сутки формирования РФ на Донбассе 6 раз нарушили "тишину".

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 15 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник было подавлено.

Провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку Причепиловка. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды - в районе Новотошковское.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было".