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Трамп обіцяє мирну передачу влади в разі поразки на виборах

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 06:31
Трамп обіцяє мирну передачу влади в разі поразки на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що забезпечить мирний перехід влади у разі своєї поразки на виборах, які відбудуться 3 листопада. 

Джерело: Трамп під час свого передвиборчого заходу в Маямі, передає CNN

Пряма мова: "Так, я забезпечу мирний перехід влади (в разі програшу на виборах — ред). Але я хочу, щоб це були чесні вибори".

Деталі: Трамп додав, що зараз його команда відчуває впевненість у своїй перемозі.

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Що передувало: У голосуванні на 59-х виборах президента США вже взяли участь понад 17 мільйонів американців.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСША
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