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Трамп обещает мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Пятница, 16 октября 2020, 06:31
Трамп обещает мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые состоятся 3 ноября.

Источник: Трамп во время своего предвыборного мероприятия в Майами, передает CNN

Прямая речь: "Да, я обеспечу мирный переход власти (в случае проигрыша на выборах - ред). Но я хочу, чтобы это были честные выборы".

Детали: Трамп добавил, что сейчас его команда чувствует уверенность в своей победе.

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Что предшествовало: в голосовании на 59-й выборах президента США уже приняли участие более 17 миллионов американцев.

Темы: виборыСША
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