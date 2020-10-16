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Ліжка у "ковідних" лікарнях зайняті вже на 43% з можливих

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 09:49
Ліжка у ковідних лікарнях зайняті вже на 43% з можливих

В Україні хворими на COVID-19 або людьми з подібними до коронавірусної хвороби симптомами, зайнято вже 22 240 ліжок у лікарнях.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 16 жовтня

Деталі: Степанов наголосив, що усього може бути 52 тисячі ліжок, хоча не всі вони ще підготовлені до прийому хворих.

52 тисячі ліжок - це та межа, яку можна виділити під хворих на COVID-19 Україна, "більше ми собі не можемо дозволити", сказав голова МОЗ, бо є інші захворювання, та й кількість лікарів обмежена.

За словами міністра, у МОЗ міркують про мобільні й тимчасові шпиталі.

За добу 15 жовтня в Україні було госпіталізовано 866 осіб.

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Теми: коронавірусCovid-2019медицинаМОЗ
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