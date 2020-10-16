Кровати в "ковидных" больницах заняты уже на 43% из возможных

В Украине больными COVID-19 или людьми с подобными коронавирусной болезни симптомами, занято уже 22 240 коек в больницах.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 16 октября

Детали: Степанов отметил, что всего может быть 52 тысячи коек, хотя не все они еще подготовлены к приему больных.

52 тысячи коек - это тот предел, который можно выделить под больных COVID-19 в Украине, "больше мы себе не можем позволить", сказал глава Минздрава, потому что есть другие заболевания, да и количество врачей ограничено.

По словам министра, в МОЗ размышляют о мобильных и временных госпиталях.

За сутки 15 октября в Украине были госпитализированы 866 человек.

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