Агітатору-ветерану АТО завдали 8 ножових ударів: Кличко розповів про стан пораненого

Стан волонтера "УДАРу" - учасника АТО, на якого 14 жовтня ввечері в Солом’янському районі столиці напав озброєний чоловік, стабільний.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції

Пряма мова: "Постраждалого оперативно доставили у Київську лікарню № 17. Під час обстеження лікарі виявили 8 ножових поранень у різні частини тіла. Хлопця прооперували та госпіталізували до реанімаційного відділення. Зараз його стан лікарі оцінюють як стабільний. Він прийшов до тями та вже може розмовляти".

Деталі: Мер Києва подякував медикам, які врятували пораненому життя та правоохоронцям, які оператинво затримали нападника.

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