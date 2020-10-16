Агітатору-ветерану АТО завдали 8 ножових ударів: Кличко розповів про стан пораненого
П'ятниця, 16 жовтня 2020, 13:09
Стан волонтера "УДАРу" - учасника АТО, на якого 14 жовтня ввечері в Солом’янському районі столиці напав озброєний чоловік, стабільний.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції
Пряма мова: "Постраждалого оперативно доставили у Київську лікарню № 17. Під час обстеження лікарі виявили 8 ножових поранень у різні частини тіла. Хлопця прооперували та госпіталізували до реанімаційного відділення. Зараз його стан лікарі оцінюють як стабільний. Він прийшов до тями та вже може розмовляти".
Деталі: Мер Києва подякував медикам, які врятували пораненому життя та правоохоронцям, які оператинво затримали нападника.
Передісторія:
- За даними правоохоронців, 14 жовтня в Солом’янському районі Києва на вулиці до волонтера, який роздавав агітаційні газети, підійшов незнайомець. Між ними виникла словесна перепалка, у ході якої чоловік дістав ніж та почав завдавати волонтеру ударів у різні частини тіла.
- В результаті нападу потерпілий отримав численні ножові поранення, у тому числі в область шиї та грудної клітини, та був госпіталізований у тяжкому стані.
- Нападника затримали, йому оголошено підозру у закінченому замаху на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Українська правда