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Агітатору-ветерану АТО завдали 8 ножових ударів: Кличко розповів про стан пораненого

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 13:09
Агітатору-ветерану АТО завдали 8 ножових ударів: Кличко розповів про стан пораненого
ілюстративне фото

Стан волонтера "УДАРу" - учасника АТО, на якого 14 жовтня ввечері в Солом’янському районі столиці напав озброєний чоловік, стабільний.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції

Пряма мова: "Постраждалого оперативно доставили у Київську лікарню № 17. Під час обстеження лікарі виявили 8 ножових поранень у різні частини тіла. Хлопця прооперували та госпіталізували до реанімаційного відділення. Зараз його стан лікарі оцінюють як стабільний. Він прийшов до тями та вже може розмовляти".  

Деталі: Мер Києва подякував медикам, які врятували пораненому життя та правоохоронцям, які оператинво затримали нападника.

Передісторія:

  • За даними правоохоронців, 14 жовтня в Солом’янському районі Києва на вулиці до волонтера, який роздавав агітаційні газети, підійшов незнайомець. Між ними виникла словесна перепалка, у ході якої чоловік дістав ніж та почав завдавати волонтеру ударів у різні частини тіла.
  • В результаті нападу потерпілий отримав численні ножові поранення, у тому числі в область шиї та грудної клітини, та був госпіталізований у тяжкому стані.
  • Нападника затримали, йому оголошено підозру у закінченому замаху на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Київкримінал
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