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Агитатору-ветерану АТО нанесли 8 ножевых ударов: Кличко рассказал о состоянии раненого

Пятница, 16 октября 2020, 13:09

Состояние волонтера "УДАРа" - участника АТО, на которого 14 октября вечером в Соломенском районе столицы напал вооруженный мужчина, стабильное.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу № 17. При обследовании врачи обнаружили 8 ножевых ранений в различные части тела. Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать".

Детали: Мэр Киева поблагодарил медиков, которые спасли раненому жизнь, и правоохранителям, которые оператинво задержали нападавшего.

Предыстория:

  • По данным правоохранителей, 14 октября в Соломенском районе Киева на улице к волонтеру, который раздавал агитационные газеты, подошел незнакомец. Между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой мужчина достал нож и начал наносить волонтеру удары в разные части тела.
  • В результате нападения пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе в область шеи и грудной клетки, и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • Нападавшего задержали, ему объявлено подозрение в законченном покушении на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Киевкриминал


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