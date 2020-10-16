Агитатору-ветерану АТО нанесли 8 ножевых ударов: Кличко рассказал о состоянии раненого

Состояние волонтера "УДАРа" - участника АТО, на которого 14 октября вечером в Соломенском районе столицы напал вооруженный мужчина, стабильное.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу № 17. При обследовании врачи обнаружили 8 ножевых ранений в различные части тела. Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать".

Детали: Мэр Киева поблагодарил медиков, которые спасли раненому жизнь, и правоохранителям, которые оператинво задержали нападавшего.

Предыстория: