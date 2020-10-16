Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Служба спецзв'язку видалила згадки про партнерство з Huawei, з якою "воюють" США

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 14:16

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України прибрала зі свого сайту та соціальних мереж інформацію про партнерство з компанією "Хуавей Україна".

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Напередодні відомство повідомило про підписання меморандуму з компанією "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій. 

 

У повідомленні були наведені слова глави Держспецзв'язку Юрія Щиголя, що "взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами".

У п’ятницю, 16 жовтня, повідомлення про партнерство з компанією зникло із сайту та акаунтів Facebook і Twitter Держспецзв'язку.

 

За інформацією "Європейської правди", західні партнери звернули увагу на це повідомлення і в неофіційних розмовах висловлювали здивування вибором пріоритетів українською стороною.

Як відомо, у США Huawei звинувачують в шпигунстві і роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці.

Держсекретар США Майк Помпео минулого року заявляв, що США не співпрацюватимуть з країнами, які використовують системи Huawei.

Теми: СШАУкраїнатехнологіїIT


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У столичній лікарні №6 заповнені всі місця для хворих на коронавірус

На коронавірус захворів міністр уряду Шмигаля

відео Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство – що включити в опитування?

Майже 6 тисяч хворих на COVID додалося в Україні за добу

Опитування Зеленського оплатять меценати - нардеп

Світ продовжує встановлювати нові і нові антирекорди з кількості заражень COVID-19

Усі новини...
США
США відновлюють польоти над окупованим Кримом
Росія проводить дезінформаційні атаки проти британської вакцини – The Times
Трамп обіцяє мирну передачу влади в разі поразки на виборах
Останні новини
15:10
Білорусі перерахували перші $500 млн узгодженого з Путіним кредиту
15:07
Тихановська закликала білорусів голосувати проти конституційної реформи Лукашенка
15:06
Зеленський визнав, що не підпише в Туреччині угоду про ЗВТ
15:01
інфографікаМенше половини українців підтримують ідею Зеленського з опитуванням
15:00
"Стався витік інформації": "Нафтогаз" відреагував на звіт Держаудитслужби
14:58
Зеленський вважає, що війну на Донбасі можна завершити в будь-який день
14:41
НБУ заперечує внесення головою подання до Ради Нацбанку про звільнення своїх заступників
14:16
фотоСлужба спецзв'язку видалила згадки про партнерство з Huawei, з якою "воюють" США
13:56
Rozetka запускає франшизу: як це буде працювати
13:41
У Зеленського пояснили, навіщо 5-те питання і що буде після відповіді
Усі новини...