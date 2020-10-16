Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Служба спецсвязи удалила упоминания о партнерстве с Huawei, с которой "воюют" США

Пятница, 16 октября 2020, 14:16

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины убрала со своего сайта и из социальных сетей информацию о партнерстве с компанией "Хуавей Украина".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне ведомство сообщило о подписании меморандума с компанией "Хуавей Украина" о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций. 

 

В сообщении были приведены слова главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, что "взаимодействие укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами".

В пятницу, 16 октября, сообщение о партнерстве с компанией исчезло с сайта и из аккаунтов в Facebook и Twitter Госспецсвязи.

Скрин сообщения сделан 16 октября
Скрин сообщения сделан 16 октября

По информации "Европейской правды", западные партнеры обратили внимание на это сообщение и в неофициальных разговорах выражали удивление выбором приоритетов украинской стороной.

Как известно, в США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы. Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности.

Госсекретарь США Майк Помпео в прошлом году заявлял, что США не будут сотрудничать со странами, которые используют системы Huawei.

Темы: СШАУкраинатехнологииIT
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
США
Глава ЦРУ рассказал о слабых местах России на войне
Глава ЦРУ: На месте Пригожина я бы не увольнял дегустатора, Путин – апостол расплаты
Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления Украины
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: