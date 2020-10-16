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Служба спецсвязи удалила упоминания о партнерстве с Huawei, с которой "воюют" США

Пятница, 16 октября 2020, 14:16

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины убрала со своего сайта и из социальных сетей информацию о партнерстве с компанией "Хуавей Украина".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне ведомство сообщило о подписании меморандума с компанией "Хуавей Украина" о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций. 

 

В сообщении были приведены слова главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, что "взаимодействие укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами".

В пятницу, 16 октября, сообщение о партнерстве с компанией исчезло с сайта и из аккаунтов в Facebook и Twitter Госспецсвязи.

Скрин сообщения сделан 16 октября
Скрин сообщения сделан 16 октября

По информации "Европейской правды", западные партнеры обратили внимание на это сообщение и в неофициальных разговорах выражали удивление выбором приоритетов украинской стороной.

Как известно, в США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы. Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности.

Госсекретарь США Майк Помпео в прошлом году заявлял, что США не будут сотрудничать со странами, которые используют системы Huawei.

Темы: СШАУкраинатехнологииIT


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