Тихановська закликала білорусів голосувати проти конституційної реформи Лукашенка

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала всіх білорусів проголосувати проти поправок до Конституції, які ініціює самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Джерело: її телеграм-канал

Деталі: За її словами, режим намагається розколоти протест і вирішив, що поправки до Конституції можуть бути однією з маніпуляцій. Головний закон держави намагаються перетворити в інструмент пропаганди - щоб показати видимість переговорів. "Але, якщо на вулицях все ще стріляють, а люди все ще в тюрмі - це не переговори", - підкреслює Тихановська.

Вона впевнена, що у нелегітимної влади немає законних підстав, щоб проводити реформу Конституції. Ця влада є лише в народу.

"Покажіть, що ви не погодитеся на будь-яку нав'язану вам версію Конституції", - закликає головний опозиціонер.

Тихановська розповіла, що на платформі "Голос" йде всенародне голосування проти поправок до Конституції, які поспішає здійснити режим. У голосуванні вже взяли участь більше 300 тисяч людей, і це наймасштабніше громадське обговорення Конституції за всю історію Білорусі.

"Я закликаю кожного з вас проголосувати", - звертається вона до білорусів і дає лінк на сайт з голосуванням.

Передісторія: Лукашенко планує в найближчі 2 роки змінити Конституцію країни і затвердити її на референдумі. За його словами, в новій Конституції треба прописати "заборони" і "противаги", "баланс влади".

Читайте також: Єдність, символи та Росія. Експрацівник апарату Лукашенка, бізнесмен і поет – про головне за місяць білоруських протестів