Тихановская призвала беларусов голосовать против конституционной реформы Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала всех беларусов проголосовать против поправок в Конституцию, которые инициирует режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: ее телеграм-канал

Детали: По ее словам, режим пытается расколоть протест и решил, что поправки к Конституции могут быть одной из манипуляций. Главный закон государства пытаются превратить в инструмент пропаганды – чтобы показать видимость переговоров. "Но, если на улицах всё еще стреляют, а люди все еще в тюрьме – это не переговоры", - подчеркивает Тихановская.

Она уверена, что у нелегитимной власти нет законных оснований, чтобы проводить реформу Конституции. Эта власть есть только у народа.

"Покажите, что вы не согласитесь на любую навязанную вам версию Конституции", - призывает главный оппозиционер.

Тихановская рассказала, что на платформе "Голос" идет всенародное голосование против поправок в Конституцию, которые спешит осуществить режим. В голосовании уже приняло участие больше 300 тысяч человек, и это самое масштабное общественное обсуждение Конституции за всю историю Беларуси.

"Я призываю каждого из вас проголосовать", - обращается она к беларусам и дает линк на сайт с голосованием.

Предыстория: Лукашенко планирует в ближайшие 2 года изменить Конституцию страны и утвердить ее на референдуме. По его словам, в новой Конституции нужно прописать "запреты" и "противовесы", "баланс власти".

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