Бойовики продовжують порушувати перемир'я: цього разу - на Приазов'ї
П'ятниця, 16 жовтня 2020, 18:53
Протягом поточної доби, 16 жовтня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook
Деталі: Опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
За даними штабу, українські воїни на ворожу "вогневу провокацію" зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
У повідомленні наголошується, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою Збройними силами України.
Українська правда