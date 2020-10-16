Бойовики продовжують порушувати перемир'я: цього разу - на Приазов'ї

Протягом поточної доби, 16 жовтня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

За даними штабу, українські воїни на ворожу "вогневу провокацію" зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У повідомленні наголошується, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою Збройними силами України.