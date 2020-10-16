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Боевики продолжают нарушать перемирие: на этот раз - на Приазовье

Пятница, 16 октября 2020, 18:53

В течение текущих суток, 16 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

По данным штаба, украинские военные на вражескую "огневую провокацию" оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В сообщении подчеркивается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой Вооруженными силами Украины.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОРДЛО


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