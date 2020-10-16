Боевики продолжают нарушать перемирие: на этот раз - на Приазовье
Пятница, 16 октября 2020, 18:53
В течение текущих суток, 16 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook
Детали: В полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
По данным штаба, украинские военные на вражескую "огневую провокацию" оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
В сообщении подчеркивается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой Вооруженными силами Украины.
Украинская правда